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        Çanakkale'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye atan 2 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:01
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        Çanakkale'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye atan 2 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde bazı kişilerin motosikletlerle akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte yarıştığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        Ekiplerce kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, kullandıkları 4 plakasız motosiklet otoparka çekildi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren eylemleri nedeniyle sürücülere toplam 56 bin 673 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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