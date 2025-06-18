Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan uyruklu ve Türk 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "TCSG-28", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri botlardaki 11'i çocuk, Afganistan, Yemen ve Sudan uyruklu 37 göçmeni kıyıya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8" tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit etti.

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