Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Çanakkale açıklarında 11'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8" tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik "TCSG-28", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri botlardaki 11'i çocuk, Afganistan, Yemen ve Sudan uyruklu 37 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Afganistan uyruklu ve Türk 2 şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.