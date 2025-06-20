Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.Ü., H.S. ve S.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

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