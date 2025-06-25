Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.