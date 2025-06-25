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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:17
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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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