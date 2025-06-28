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        Gökçeada feribot seferleri yaz sezonu için güncellendi

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaz sezonu için feribot seferlerini güncellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:59
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        Gökçeada feribot seferleri yaz sezonu için güncellendi
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaz sezonu için feribot seferlerini güncellendi.

        GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 07.00'den 21.00'e kadar her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı bildirildi.

        Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise saat 05.00 ile 23.00 arasında her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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