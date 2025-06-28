Gökçeada feribot seferleri yaz sezonu için güncellendi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaz sezonu için feribot seferlerini güncellendi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 07.00'den 21.00'e kadar her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı bildirildi.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise saat 05.00 ile 23.00 arasında her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı duyuruldu.