Gökçeada feribot seferleri yaz sezonu için güncellendi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaz sezonu için feribot seferlerini güncellendi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yaz sezonu için feribot seferlerini güncellendi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 07.00'den 21.00'e kadar her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı bildirildi.
Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise saat 05.00 ile 23.00 arasında her 2 saatte bir karşılıklı feribot seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
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