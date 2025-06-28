Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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