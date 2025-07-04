ÇOMÜ'de "33. Yıl Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), kuruluşunun 33. yılını düzenlenen mezun buluşma programıyla kutladı.

"ÇOMÜ Mezunlarıyla Güçlü Yarınlara" temasıyla Nedime Hanım Konağı'nda gerçekleştirilen programa Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelin yanı sıra ÇOMÜ mezunları temsilciler katıldı.

Üniversite tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan Rektör Erenoğlu, 33. yaşına giren ÇOMÜ'nün artık orta yaşlı olduğunu kaydederek, kurucu rektörden bugünkü düzeyine getiren herkese şükran borçlu olduklarını ifade etti.

Üniversitenin 21 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 enstitüyle geniş bir akademik yapıya sahip olduğunu paylaşan Rektör Erenoğlu, Bozcaada dışındaki tüm ilçelerde akademik birimlerin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Üniversite-kent bütünlüğü içerisinde kurumsallaşmayı güçlendiren mezunlar günü gibi organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Rektör Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Mezunlar buluşması bizim için gerçekten çok önemli çünkü yükseköğretim kurumlarının en çok faydalanması gereken kitle mezunlar. Dolayısıyla mezunlarımıza meslek hayatı içerisinde meslek içi eğitimlerden tutun, her türlü mental, akademik desteği vermekle yükümlüyüz. Mezunlarımız bizim için gerçekten çok kıymetli, eğitim planlarımızın güncellenmesinden tutun, akademisyenlerimize insan kaynağı olarak fırsat sağlamak bizim için çok önemli."

ÇOMÜ Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Doç. Dr. Sena Erden Ayhün de ÇOMÜ'nün sadece üniversite değil, bir değerler topluluğu olduğunu dile getirdi.

Ayhün, "Mezun Kartı" projesine değinerek, mezun olan öğrencilere kütüphane, yemekhane, sosyal alanlar ve özel sektörlerle yapılan protokollerde aktif öğrencilere sağlanan indirimlerden yararlanma olanağı sunulacağını söyledi.

Programın onur konuğu ÇOMÜ Senatosunca "Fahri Doktora" unvanı verilen Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da deneyimlerini paylaştı.