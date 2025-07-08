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        Gelibolu'da kadın işçilere kanser taraması yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsalda çalışan kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:50
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        Gelibolu'da kadın işçilere kanser taraması yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsalda çalışan kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirdi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi tarafından, kırsal alanda üretime katkı sunan kadınlara yönelik mobil HPV tarama aracı ile rahim ağzı kanseri taraması hizmeti sundu.

        Tarama kapsamında HPV testi uygulanan 30 ila 65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı kanserinde erken tanının önemi vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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