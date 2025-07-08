Gelibolu'da kadın işçilere kanser taraması yapıldı

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi tarafından, kırsal alanda üretime katkı sunan kadınlara yönelik mobil HPV tarama aracı ile rahim ağzı kanseri taraması hizmeti sundu.

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