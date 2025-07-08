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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:24
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, S.T, S.T. ve F.K'nin, İstanbul'dan aldıkları Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni Tekirdağ, Gelibolu ve Lapseki üzerinden Ayvacık'a iki ayrı araçla taşıdığı tespit edildi.

        Polis ekibince takibe alınan zanlıların kullandığı araçlar, Lapseki-Çanakkale yolunda durduruldu.

        Yapılan aramada, 13 bin 800 liranın yanı sıra 1 el pompası, 1 panelvan minibüs, 3 çocuk ve 3 yetişkin can yeleği ile 3 yetişkin can simidi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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