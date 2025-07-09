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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:17
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        Çanakkale'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Üzümlü köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personelle karadan müdahale edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, 1,5 dekar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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