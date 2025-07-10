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        Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:59
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        Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-103" tarafından lastik bottaki 1'i İran, 38'i Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kurtarılan 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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