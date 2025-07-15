Gelibolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri
–Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.
–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.
Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonunda şehitlikte yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Program şehit ailelerinin ziyaretiyle devam etti. Akşam ise vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetine katılacak, resim sergileri ve sinevizyon gösterileri düzenlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.