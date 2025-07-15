LGS birincisi Semih Bakır'a kaymakamdan ziyaret

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Okul Müdürü Ömer Üner ve Müdür Yardımcısı Numan Akça da katıldı.

Ziyarette konuşan Kaymakam Koç, Semih’in başarısının ilçeye gurur yaşattığını belirterek ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. Semih’in ailesi de disiplinli çalışma ve öğretmen desteğinin önemine vurgu yaptı.

–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Semih Bakır, Kaymakam Cihat Koç tarafından evinde ziyaret edildi.

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