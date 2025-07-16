Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

        Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”

        Benzer Haberler

        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görü...
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görü...
        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (6)
        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (6)
        GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
        Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı