Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

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