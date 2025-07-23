Gelibolu Kaymakamı Koç, Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma Derneği üyelerini ağırladı

Ziyarette derneği yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Çakmak, Ahmet Tuna, İsmail Turna, Nihat Engin ve Doğan Zelova da hazır bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakam Cihat Koç, ilçede faaliyet gösteren Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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