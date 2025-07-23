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        Ayrıldığı eşinin motosikletini 50 bin TL'ye kundaklattı

        ÇANAKKALE'de M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:55
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        Ayrıldığı eşinin motosikletini 50 bin TL'ye kundaklattı
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        ÇANAKKALE'de M.D. (45), iki yıl önce ayrıldığı eşi Z.K.'nin (38) motosikletini 50 bin TL’ye kundaklattı. Gözaltına alınan M.D. ve motosikleti yakan H.D. ve C.D. tutuklandı. Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Haziran'da saat 00.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın önünde duran motosiklet, 2 kişi tarafından ateşe verildi. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.D.'nin eski eşi Z.K.'nin motosikleti yakması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti. 21 Temmuz'da gözaltına alınan M.D., H.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan motosikletin kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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