Çanakkale'de eski eşinin motosikletini kundaklattığı iddia edilen kişi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Ekipler, Z.K'nin 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi M.D'nin (45), H.D. ve C.D'ye olayı gerçekleştirmeleri için 50 bin lira verdiğini tespit etti.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Z.K'ye (38) ait motosikletin 23 Haziran'da kundaklanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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