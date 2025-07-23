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        Çanakkale'de eski eşinin motosikletini kundaklattığı iddia edilen kişi ve 2 arkadaşı tutuklandı

        Çanakkale'de 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin park halindeki motosikletini kundaklattığı iddia edilen kişi ve 2 arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:41
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        Çanakkale'de eski eşinin motosikletini kundaklattığı iddia edilen kişi ve 2 arkadaşı tutuklandı
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        Çanakkale'de 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin park halindeki motosikletini kundaklattığı iddia edilen kişi ve 2 arkadaşı tutuklandı.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Z.K'ye (38) ait motosikletin 23 Haziran'da kundaklanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, Z.K'nin 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi M.D'nin (45), H.D. ve C.D'ye olayı gerçekleştirmeleri için 50 bin lira verdiğini tespit etti.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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