Bahçesine giden kadının su kuyusunda cesedi bulundu

Olay, dün öğleden sonra Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde meydana geldi. Bahçesine giden Havva Ş.’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Havva Ş.’nin 6 metre derinlikte ve içerisinde 1 metrelik su bulunan kuyunun içerisinde cansız bedeni bulundu. Kuyudan çıkarılan Havva Ş.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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