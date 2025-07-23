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        Bahçesine giden kadının su kuyusunda cesedi bulundu

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bahçesine giden Havva Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:10
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        Bahçesine giden kadının su kuyusunda cesedi bulundu
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bahçesine giden Havva Ş. (67), su kuyusunda ölü bulundu.

        Olay, dün öğleden sonra Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde meydana geldi. Bahçesine giden Havva Ş.’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Havva Ş.’nin 6 metre derinlikte ve içerisinde 1 metrelik su bulunan kuyunun içerisinde cansız bedeni bulundu. Kuyudan çıkarılan Havva Ş.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne getirildi.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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