Çanakkale arıcılığı ilk 5 hedefiyle destekleniyor

–Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık sektörüne yönelik destek malzemelerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, "Varroasız Kovanlar, Sağlıklı Arılar Projesi" kapsamında 1400 arıcıya toplam 2 bin 945 adet ektoparaziter varroa ilacı, 1010 arıcıya ise 1010 kilogram temel petek teslim edildi.

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Kuşçu, törende yaptığı konuşmada, varroa parazitinin arıcılık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Bu zararlıyla başa çıkmak her zaman kolay olmuyor. Varroa ile Mücadele Projesi sayesinde ektoparaziter ilaçlar alacak olmamız, arılarımızın sağlığını korumak için çok önemli. Devletin bu konuda bize destek vermesi, arıcılığımızı sürdürebilmemiz için büyük bir umut kaynağı. Artık daha güvenle çalışabileceğiz. Temel Petek Dağıtımı Projesi, arıcılığımız için gerçekten büyük bir fırsat. Kaliteli petekler, arılarımızın daha iyi çalışmasını sağlayacak ve dolayısıyla bal verimimizi artıracak. Özellikle küçük üreticiler için bu tür destekler çok değerli. Bu projelerin, arıcılık sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağına inanıyorum. Geleceğe daha umutla bakabiliyoruz.”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise Türkiye’nin petrol ile maden kaynakları açısından kısıtlı olduğunu ve üretmek zorunda olduğunu belirterek, arıcılığın katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını kaydetti.

Çanakkale’de 1.630 arıcının 97 bin arılı kovanla üretim yaptığını belirten Demirhan, yıllık 2 bin 300 ton bal üretildiğini bildirdi.

Kovan başına 24 kilogram bal verimiyle Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığını vurgulayan Demirhan, bu performansla Çanakkale’nin ülke genelinde Ordu’nun ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Bal üretiminde Türkiye sıralamasında 10. basamakta bulunan Çanakkale’nin ilk 5’i hedeflediğini dile getiren Demirhan, “Daha önce koyduğumuz hedeflerin yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Önümüzdeki beş yıl içinde bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Demirhan, 2002-2024 yılları arasında arıcılık sektöründe yüzde 111 oranında büyüme sağlandığını belirterek, “Kovan sayısı 45 binden 97 bine, bal üretimi ise 785 tondan 2 bin 300 tona çıktı. Bu, sektörün ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.