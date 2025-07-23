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        Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:21
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        Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde denize giren kişi boğuldu.

        Recep A. (78) Kepez'de Hamidiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize girdi.

        Yaşlı adamın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sudan çıkarılan Recep A. sağlık ekibine ulaştırıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Recep A. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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