TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kale Seramik 68. Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'nda konuştu: (1)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız." dedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü olmasının en önemli unsurlarından birisinin de iç birliği ve dirliği sağlamak olduğunu söyledi.

Milli menfaatler söz konusu olduğunda aynı istikamette yürümenin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aynı hedefe yönelmemizdir. Hepimizin oklarımızı aynı istikametimize atmaktır. Bunu yapabildiğimiz takdirde inşallah Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye, kendi iç cephesini takip ederek, yoluna çok kardeşli bir şekilde yürüyecektir. Bu çerçevede özellikle Türkiye'nin önünde yeni bir kapının açıldığını, bu kapıdan açılan bizim önümüze çıkan bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi için siyaset olarak bizim büyük bir gayretle çalışmamızdır. Bu çerçevede de toplum olarak güçlü bir destekle sürecin desteklenmesini sizlerden istirham ediyorum."

Kurtulmuş, Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılının terör belasıyla uğraşmakla geçtiğine işaret ederek, şunları paylaştı: "Değerli arkadaşlarım bu 50 yılda Türkiye'de on binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Binlerce evladımız şehit olmuştur. Çanakkale'de sizler de nice şehit cenazesine katıldınız. Türkiye'de biz bir grup üniversite hocası arkadaşımızla 2013 yılında bu çalışmayı yapmıştık. Alternatif faaliyetleriyle birlikte terörün Türkiye'ye o zamanki maliyeti 1.3 trilyon dolardı. Şimdi bu en az 2 trilyon dolardır. Çünkü terör maliyeti diye hesap ettiğiniz şey sadece silaha harcanan, terörü önlemek için harcanan, silaha ve mühimmata yapılan yatırım, oraya harcanan para değildir. Adam terör zamanında bomba atmış Antalya'da bir yere, o senelerin bütün geçmiş eğrilerini aldık. Herhangi bir terör olayı karşısında turizm nasıl düşüyor? Herhangi bir mezrada yapılan saldırı sonucu hayvancılık nasıl düşüyor? Türkiye'nin CDS primleri nasıl yükseliyor? Bütün bunları üst üste koyduğunuzda biz 1.3 trilyon bulmuştuk 2013 yılında. Şimdi eminim ki bugün güncellendiğinde en az 2 trilyon dolar civarındadır."

- "Hep beraber terörü tarihin çöplüğüne atacağız" Türkiye'de terörün daha önce olmaması halinde yaşanabilecek gelişmeleri ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı: "Eğer Türkiye bunu yapabilmiş olsaydı, şu burnumuzun dibindeki terör olmasaydı, vakti zamanında bu önlenebilmiş olsaydı herhalde yüzlerce Çanakkale Köprüsü yapılabilirdi. Eğer bu önlenebilmiş olsaydı Türkiye yüzlerce İstanbul, İzmir otoyolu yapmış olurdu. Maalesef terör uluslararası emperyalistler tarafından, bugünkü dünyayı bir orman kanunu olarak yönetenler tarafından Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak vurulmuştur. Şimdi bu prangalardan kurtulma vaktidir. Artık Türkiye uzun süre bunun bütün yükünü taşıdığı terörü geride bırakacak. Birlik ve beraberlik içerisinde terör örgütü kendisini feshedecek, bunun ilanını yaptı. Terör örgütü kendisini feshettikten sonra bir daha bu ülkede terörün hiçbir şekilde gelişmesine müsaade edecek bir ortam oluşturmadan hep beraber terörü tarihin çöplüğüne atacağız." - "Ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız"

Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yapacağı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti: "Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek."

- "Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz" Sürecin çok uzun olmayacağını ümit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacak ve Türkiye bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış, hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz." ifadesini kullandı. Kurtulmuş, 50 yıllık terör sürecinin az bir zaman olmadığına dikkati çekerek, "Eğer bu memlekette bu ülkenin insanları arasına emperyalistlerin vekalet örgütleri olarak kullandığı bu terör şebekeleri başarılı olsaydı, Türkiye çoktan bölünürdü ama bu ülkenin Türk'ünü, Kürt'ünü, bu ülkenin Alevi'sini, Sünni'sini, birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmemiş kimsenin de gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir." dedi.

"Tarihimiz bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir, medeniyetimiz bir, düğünlerimiz bir, halaylarımız bir, taziyelerimiz bir, geleneklerimiz bir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Neredeyse iç içe geçmiş olan 86 milyon vatandaşımızı hangi güç birbirinden, hangi gerekçeyle ayıracak? Sultan Alparslan'ın çocuklarıyla, Kılıç Aslan'ın çocuklarıyla, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarını hangi güç birbirinden ayırabilecek? Eğer buna güçleri yetseydi inanın ki bugün bambaşka bir Türkiye'den konuşuyor, bugün çoktan bölünmüş parçalanmış bir Türkiye'den bahsediyorduk." diye konuştu. Milletin desteğiyle bu süreci en kısa sürede başarıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: "Bu oyunu bozduk. Bu milletin inancı bozdu, bu milletin içinde var olan milli dayanışma ruhu bozdu, bu milletin milli birliği ve şuuru bozdu. İnşallah şimdi artık kurumsal olarak da terör örgütü tamamıyla kendisini feshedecek ve Türkiye tam manasıyla bütün terör örgütlerinden temizlenmiş güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Eğer bu anlamda Türkiye içeride dirliğini, birliğini ve terörsüz bir süreci çok başarılı bir şekilde yürütürse demin ifade ettiğim gibi önümüz açıktır. Hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda sözü daha etkin bir Türkiye olma istikametinde yürüyüşümüz sağlamdır, güçlüdür. Ümit ediyorum, sizlerin, aziz milletimizin desteğiyle bu süreci de en kısa sürede başarıyla tamamlayacağız ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."