Bozcaada'daki restore edilen tarihi kilise 2 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Törene, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisinin (PASOK) Genel Başkanı Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ile yurt dışından çok sayıda din adamı katıldı.

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