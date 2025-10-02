Gökçeada ve Bozcaada'da yoğun turizm sezonu sorunsuz tamamlandı

BURAK AKAY - Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan önemli turizm destinasyonlarından Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde haziran ayında başlayıp eylül sonuna kadar devam eden yoğun turizm sezonu sorunsuz tamamlandı.

Tarih, kültür ve deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındıran Bozcaada, "Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi" unvanıyla ziyaretçilerine su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor.

"Cittaslow ada" (sakin şehir) unvanına sahip, 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen yüzlerce sporcu, buradaki kesintisiz rüzgarda antrenman imkanı buluyor.

Çanakkale'nin önemli turizm destinasyonlarından olan iki adada da haziran ayında başlayıp eylül sonuna kadar devam eden yoğun turizm sezonu sorunsuz sona erdi.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, 2025 yaz sezonunun adalarında sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

"Restoranlarımızda, otellerimizde, köylerimizde çok iyi geri dönüşler ve memnuniyetler alıyoruz. Son yıllarda rüzgar sörfüne olan ilgi de arttı. Bu yıl Türkiye Yelken Federasyonu Wingfoil Ligi'nin 3. ayağı burada yapıldı. Gökçeada'da sörf etabı anlamında iyi bir yarışma geçirdi. Hem yurt dışından hem yurt içinden talep geliyor. Lokasyon olarak çok iyi bir noktadayız. Sadece Türkiye'de değil, dünyada en iyi üç adadan birisi olarak görünüyoruz."

Atalay, bu yıl turizm sektörü bileşenlerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılı 2023'ten, 2025 yılı da 2024'ten iyi geçti. Gökçeada'da son verilere göre bu yıl turizmde yüzde 12 büyüme yaşandı. Buraya gelen misafirlerin de mutlu olması bizi daha çok memnun etti. Gökçeada şu anda keşfedilmek üzere demiyoruz, artık keşfedildi ve üstüne koyarak gidiyor."

Bülent Ecevit Atalay, ulaşım imkanlarının artmasıyla gelecek yıl 4 milyon turisti ağırlayacak konuma geleceklerini vurguladı.

- "1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok faydası oldu"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da adadaki sezonun her geçen yıl daha da hareketlendiğinin altını çizdi.

Turizm işletmelerinin de sezona çok iyi hazırlandığını dile getiren Aylı, şunları kaydetti:

"Tespit edilen rakamlara göre bu yıl adaya 1 milyon 500 bin ziyaretçi geldi. Ada turizmde kabuğunu kırıyor. Adaya bir kalite gelmeye başladı. Tesisler daha modern oldu. Gökçeada artık, turizmle anılmaya başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok faydası oldu. Gökçeada'ya ulaşım İstanbul'dan 3 saate inince ve karada bekleme süresi azalınca talep arttı."

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ise sorunsuz kapattıkları sezonda resmi tatil ve bayram dönemlerinde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştıklarını belirterek, diğer dönemlerde ise bu yıl seviyenin yüzde 50-60 civarında seyrettiğini kaydetti.