10. Gelibolu Maratonu 12 Ekim Pazar günü koşulacak

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek 10. Gelibolu Maratonu'na 27 ülkeden sporcular katılacak.

Gelibolu Maratonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Maratona bu yıl 27 ülkeden sporcular, 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1915 kilometrelik halk koşusunda mücadele edecek.

Organizasyon, pazar günü saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünde başlayacak.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, basın toplantısında, Çanakkale'nin sadece Türkiye tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da çok özel yere sahip olduğunu belirtti.

Tarihi alanın, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının çalışmalarıyla dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı hüviyetine kavuştuğunu ifade eden Toraman, "Pek çok insan ziyaret ediyor yurt içinden ve yurt dışından. Bu iyi korunan alanda tarihi hadiseleri de bizzat içinde hissederek gözlemliyorlar. Bu ziyaretçilerin sayısını artırmak için alan başkanlığımız çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlardan bir tanesi de Gelibolu Maratonu. Bu tip etkinlikler bu alana yapılacak ziyaretlerin ve ziyaretçi sayısının artmasına, alanların duyulmasına katkı sağlayacak. İnsanlar buraya sadece spor yapmaya gelmiyor. Bu vesileyle hem Çanakkale'yi tanımak hem tarihi alanı gezmek için geliyorlar. Bu manada Çanakkale'nin turizmine de katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Maratonların takipçi kitlesinin olduğunu belirten Toraman, Gelibolu Maratonu'nun da marka maraton haline geldiğini, katılımcıların organizasyonda yer almak için çok önceden hazırlıklarını yaptığını sözlerine ekledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de dünyanın en tematik parkurlarından Gelibolu Maratonu'nun bu yıl da yine büyük heyecanla koşulacağını dile getirdi.

Kaşdemir, "Omuz omuza koşuyoruz" mottosuyla 3 bin 500 kişinin tarihi alanda koşacağını ve tarihi şahsiyetleri, büyük kahramanları hayırla yad edeceğini ifade etti.

Tarihi alanın Türkiye'de ve dünyada çok sevilen bir yer olduğunu dile getiren Kaşdemir, "Tarihi alan insan ruhuna iyi gelen bir yer. Hem sportif aktivite hem de insanların sosyal etkinliği anlamında eşsiz bir yer. Bizler de Çanakkale'de misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız." dedi.

Bu tür etkinliklerle hem tarihi alana hem de Çanakkale'ye gelen insan sayısını artırma gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Özellikle 27 ülkeden sporcunun geliyor olması burayı daha da anlamlı hale getiriyor. Çocuklara ayırdığımız bölüm güncellendi. 500 çocuğumuzla birlikte tarihi alanda o parkuru katetmiş olacağız. Profesyonel koşuların yanında halk koşumuz da olacak. Müstesna topraklarda kimi yürüyecek kimi koşacak hep birlikte omuz omuza olacağız." diye konuştu.