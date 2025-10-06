Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkaleli çiftçi Filistin'e destek için tarlasına traktörle "Özgür Filistin" yazdı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Savaş, Filistin halkına destek olmak amacıyla tarlasına traktörle "Özgür Filistin" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:37
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Savaş, Filistin halkına destek olmak amacıyla tarlasına traktörle "Özgür Filistin" yazdı.

        Eskibalıklı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Savaş, AA muhabirine 13 dönümlük tarlasına traktörle "Özgür Filistin" yazdığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Savaş, "Filistin'deki masum insanların acılarına kayıtsız kalamazdık. Bizim de yapabileceğimiz tek sembol bu şekilde. Traktörümüz ve arazilerimiz var. Bu şekilde tepki gösterebildik." dedi.

        Savaş, dün Çanakkale'de balıkçıların Filistin'e destek için denize açıldığını hatırlatarak, "Teknemiz olsaydı belki filoya da katılabilirdik ama traktör ve araziyle bu oluyor." diye konuştu.

        Yazıyı 10-15 dakikada oluşturduğunu anlatan Savaş, "İnşallah böyle gündem ve acı çeken insanlar olmaz. Bizler de böyle şeyler yapmak zorunda kalmayız." ifadesini kullandı.

        Savaş, geçen yıl 29 Ekim'de de tarlasına traktörle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdığını anımsattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

