Çanakkale'de bir kişi kayalıklarda ölü bulundu

Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

