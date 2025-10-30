"Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle 26 ülkeden 44 gözlemcinin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" devam ediyor.

Katılımcı birlik ve komutanlıkların, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla düzenlenen tatbikatta, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri de icra edildi.

Tatbikat kapsamında, Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.

Faaliyetler "L-403" borda numaralı TCG Sancaktar Gemisi'nden sevk ve idare edildi.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, burada basın brifingi verdi.

Ardından C-130 tipi uçak ile havadan denize mayın bırakıldı. ROV cihazıyla tespit edilen ve Türk savunma sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen MALAMAN akıllı dip mayınları, mayın harbi dalgıçları tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev aldı.

Taktik Pençe Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bir bölgeye helikopterden atladı ve fünye yerleştirdi. Tekrar helikoptere alınan komandolar, güvenli bölgeye geçtikten sonra mayın imha edildi. - 44 gözlemci katılıyor Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 1 korvet, 3 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 su altı savunma timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 ile C-130 tipi mayın döküş uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 4 sahil güvenlik gemisi yer alıyor. Ayrıca Fransa, Romanya ve İspanya'dan da birer patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirme timi bulunuyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi, İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi ile ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, Kenya, Güney Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Romanya, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Umman'dan toplam 44 gözlemci yer alıyor.