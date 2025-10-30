Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katıldı:

Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk." dedi.

Bayraktaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından olan Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izlediklerini söyledi.

Bayraktaroğlu, bir haftadır süregelen bu tatbikatta mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bütün imkan ve kabiliyetlerini gördüklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk." diye konuştu.

Mayın harekatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiili olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu işbirliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk."