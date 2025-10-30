Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katıldı:

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk." dedi.

        Giriş: 30.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:25
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katıldı:
        Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk." dedi.

        Bayraktaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından olan Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izlediklerini söyledi.

        Bayraktaroğlu, bir haftadır süregelen bu tatbikatta mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bütün imkan ve kabiliyetlerini gördüklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk." diye konuştu.

        Mayın harekatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiili olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu işbirliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk."

        Bayraktaroğlu, yerli ve milli ürünlerin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkanının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımlarına şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizin de bir kanıtı olarak burada izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi ve bütün personele başarılar diler ve bu harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı ve üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk."

