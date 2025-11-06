Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü'den Gelibolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:15
        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü'den Gelibolu Devlet Hastanesi'ne ziyaret
        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Ziyaretinde hastanede yürütülen hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Görgülü, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

        Program kapsamında, hastaneye ultrasonografi sistemi kazandıran ve hasta odası hazırlanmasına katkıları dolayısıyla Sağlık Hizmetlerini Destekleme Derneği'nin eski başkanı Emel Okandan ile sağlık gönüllüsü Nurcan Özen'e İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü tarafından teşekkür plaketi verildi.

