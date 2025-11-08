Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Belediye Başkanı Erkek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:59
        Çanakkale Belediye Başkanı Erkek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Erkek, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla andığını belirtti.

        Takvimlerin sonsuz bir özlemin daha da derinden yaşandığı bir güne işaret ettiğini ifade eden Erkek, şunları ifade etti:

        "57 yıl gibi kısacık bir ömre, bir ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesini sığdırmış, çağının çok ötesinde fikir ve devrimleriyle 7'den 70'e herkesi kucaklamış, yalnızca bizlerin değil tüm dünyanın hayranlık duyduğu ölümsüz bir lideri 87 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız bir tarihteyiz. Onu yalnızca bir gün değil her düşüncemizde, her adımımızda ve her nefeste yaşatıyoruz. Tıpkı onun, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir' sözlerinde olduğu gibi bizler de bugün onu anlamanın, hissetmenin ve fikirleriyle geleceğe yön vermenin sorumluluğunu taşıyoruz. Atatürk'ün ilke ve devrimleri, yine onun bize en büyük emanetlerinden olan Cumhuriyetimizin sonsuz ışığıyla birlikte her zaman yolumuzu aydınlatıyor."

