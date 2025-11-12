Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

        Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:08
        Çanakkale'de oyun oynarken üzerine saban devrilen çocuk öldü
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde oyun oynadığı sırada devrilen sabanın altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Derenti köyündeki evlerinin yanındaki bahçede oyun oynayan Y.Ö'nün üzerine saban (toprak sürmeye yarayan tarım aleti) devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sabanın altında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle buradan çıkarıldı.

        Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.Ö, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

