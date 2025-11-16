Çanakkale'de 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi

C kategorisinde ise Mikail Poyraz Yalnızyiğit birinciliği, Doruk Çelik ikinciliği, Yiğitcan Yıldızkay da üçüncülüğü kazandı.

Turnuvanın final sıralamasında birinci Arda Cankurt, ikinci Elnur Aliyev, üçüncü Metin Çakıroğlu oldu. B kategorisinde de Çevik Aydın birinciliği, Mesut Taner Balcı ikinciliği, Fatih Olcay Bodur üçüncülüğü elde etti.

