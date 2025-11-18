Habertürk
        Ayvacık'ta 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

        Ayvacık'ta 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:17
        Ayvacık'ta 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında 1500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

        İlçenin Ümmühan Mahallesi Sarıçayır mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte ilk fidanı toprakla buluşturan Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını dileyerek ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl ise ilçede 1500 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturduklarını ifade etti.

        Düzenlenen programa Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

