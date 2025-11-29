Çanakkale'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden H.A. idaresindeki 17 AAD 047 plakalı hafif ticari araç, Sapanca köyü kavşağında, İ.Y. yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki N.A, Ö.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
