        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:44
        Çanakkale'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden H.A. idaresindeki 17 AAD 047 plakalı hafif ticari araç, Sapanca köyü kavşağında, İ.Y. yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki N.A, Ö.A. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

