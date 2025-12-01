Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile üretici ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:39
        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mücadele eylem planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, önce müdürlük personeline ilaç hazırlama süreçleri ve doğru ilaçlama teknikleri hakkında eğitim verildi.

        Eğitimde, zararlının biyolojisi ve morfolojik özellikleri, kışlama döneminde uygulanabilecek mücadele yöntemleri ve canlı zararlı örnekleri tanıtıldı. Kahverengi kokarcanın sonbahar aylarında ev içlerine toplu şekilde girerek huzursuzluk ve hijyen kaygısına yol açabildiği; böceğin salgıladığı kötü kokulu sıvıya uzun süre maruz kalmanın özellikle hassas bünyelerde alerjik rinit ve astım benzeri şikayetleri tetikleyebileceği aktarıldı.

        Uzmanlar, eve giren böceklerle temastan kaçınılması, mekanik yöntemlerle ortamdan uzaklaştırılması, ezilmemesi ve temas sonrası ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini vurguladı. Toplantılarda katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

