"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.

