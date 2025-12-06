Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan ve Çanakkale'de yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan ve Çanakkale'de yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.

        Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
        Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası, ölü bulundu
        Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası, ölü bulundu
        Çanakkale'de huzur uygulaması yapıldı
        Çanakkale'de huzur uygulaması yapıldı
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince huzur uygulaması
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince huzur uygulaması
        Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler sergide "dile" geldi
        Çanakkale'nin sözlü kültüründe kullanılan kelimeler sergide "dile" geldi
        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı
        Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı