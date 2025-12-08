Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçen ay, 66 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, geçen ay Ayvacık ilçesinde 66 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
