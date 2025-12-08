Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçen ay, 66 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:25
        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçen ay, 66 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

        Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, geçen ay Ayvacık ilçesinde 66 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

