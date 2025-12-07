Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi yakınlarında karaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi yakınlarında karaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        İlçenin 1 mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ve su almaya başladığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait "TCSG-908" botu sevk edildi.

        Ekipler, 7,15 metre boyundaki "BARTU 17" isimli teknedeki 2 kişiyi kurtararak, Bozcaada Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi

        Benzer Haberler

        Karaya oturan tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı Zıpkınla balık av...
        Karaya oturan tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı Zıpkınla balık av...
        Bozcaada açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bozcaada açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya geleneksel tedavi yöntemleri uy...
        Çanakkale'de bu yıl yaklaşık 30 bin hastaya geleneksel tedavi yöntemleri uy...
        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla aranan şüpheli Çanakkale'de yakalandı
        Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla aranan şüpheli Çanakkale'de yakalandı
        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yak...
        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yak...