Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

İlçenin 1 mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ve su almaya başladığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.