Galipoli'den Ekopoli'ye Projesi hayata geçiriliyor

Gelibolu Belediyesi öncülüğünde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Gelibolu Turizm Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Galipoli’den Ekopoli'ye: Tarihi Bir Kentin Yeşil Dönüşümü Projesi", destek almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "İklim Değişikliği Hibe Programı" kapsamında kabul edilen projenin toplam bütçesinin 832 bin 632 avro olduğu, bunun 744 bin 868 avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibesiyle karşılanacağı bildirildi.

İki yıl sürecek projeyle Gelibolu'nun tarihi dokusu korunarak, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı, çevreci ve sürdürülebilir bir kent yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, kentin tarihsel kimliğini koruyarak doğayla uyumlu bir geleceğe hazırlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Avrupa Birliği desteğiyle yürütülecek bu proje, Gelibolu'nun sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle de örnek bir kent olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.