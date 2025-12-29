Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu

        Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda kalan 26 öğrencinin, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:42
        Çanakkale'de 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu
        Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda kalan 26 öğrencinin, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 19.40 sıralarında Ezine'deki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda aynı yemeği tüketen 55 kız öğrenciden 26'sının, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Ezine Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Hastaneye başvuran öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 7 öğrencinin tedavi takibi devam etmektedir. Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

