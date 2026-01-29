GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.
Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
12.30'da durdurulan gemi trafiği fırtınanın etkisini kaybetmesiyle normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.