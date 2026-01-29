GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.



Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



12.30'da durdurulan gemi trafiği fırtınanın etkisini kaybetmesiyle normale döndü.

