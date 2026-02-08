Habertürk
        Çanakkale'de fabrikanın atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zeytinyağı fabrikasının atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:08
        Çanakkale'de fabrikanın atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zeytinyağı fabrikasının atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Şahinkaya köyü mevkisinde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine zeytinyağı fabrikasının atık su havuzuna düşerek takla attı.

        Otomobilde bulunan İ.Ö, M.A.Ü, S.U ve İ.F.Ç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu eldildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

