        Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla şehitleri anmak için bisikletleriyle Ankara'dan yola çıkan 4 genç, 10 günde Çanakkale'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:40
        Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenciler Haktan Ay, Bishonko Broto, Mehmet Yahya Durmaz ve Berkay Yardımcı, 7 Mart'ta Ankara'dan bisikletleriyle yola çıktı.

        Zorlu hava şartları ve teknik aksaklıklara rağmen günde yaklaşık 80 kilometre pedal çeviren öğrenciler, toplam 754 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye geldi.

        Öğrenci Haktan Ay, Kordonboyu'ndaki Truva Atı önünde AA muhabirine, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak, kendilerini bu zorlu koşullarda test etmek ve aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerini görmek için yola çıktıklarını söyledi.

        Güzel bir deneyim yaşadıklarını, yolda güzel insanlar tanıdıklarını, güzel dostluklar edindiklerini ifade eden Ay, gittikleri kentlerin tarihi ve turistik yerlerini de görme imkanı bulduklarını belirtti.

        Tıp fakültesi öğrencisi Bishonko Broto da topluluk olarak, her yıl uzun bir tur düzenlemeye çalıştıklarını anlattı.

        Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye gitmeye karar verdiklerini aktaran Broto, "Bu yolculuk, benim için çok güzel ve anlamlıydı. Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere gitmek, camilerde kalmak, itfaiyecilerle iftar yapmak gibi deneyimler, inanılmaz güzeldi." dedi.

        Mehmet Yahya Durmaz da bu yolculuğun manevi yönden kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Atalarımızın topla, tüfekle, kanla savaştığı bu topraklara biz de alın terimizle geldik. Şahsen çok gurur verici. Bu mutlu günü kutlayacağız." diye konuştu.

        Berkay Yardımcı da Çanakkale'ye gelmenin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu, hava şartları veya teknik arızaların kendilerini zaman zaman zorladığını ancak 10 gün sonunda Çanakkale'ye ulaştıklarını, yarın da törenleri izlemek istediklerini ifade etti.

        Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsü Can Düzdaş da üniversiteli gençlere ev sahipliği ve rehberlik yaptıklarını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na makamında bir bayrak takdimi yaptıklarını, ardından kentin önemli turistik mekanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"

        Benzer Haberler

        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında
        SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
        SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
        ÇOMÜ'de Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi açı...
        ÇOMÜ'de Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi açı...
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış