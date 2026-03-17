SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.



SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.



Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.



SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı.



Yaklaşık yarım saat süren gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.



SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

