        SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı.

        Yaklaşık yarım saat süren gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.

        SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda

        SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
        SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
        ÇOMÜ'de Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi açı...
        ÇOMÜ'de Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi açı...
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Çanakkale'de ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilere...
        Çanakkale'de ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilere...
        Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor
        Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor