ÇOMÜ'de Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kale Grubu işbirliğiyle hayata geçirilen Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesi faaliyete başladı.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ÇOMÜ ile Kaleseramik, Kalekim ve Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığıyla kurulan atölyenin açılışı dolayısıyla ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, üniversitelerin, bilimsel bilginin üretildiği, aktarıldığı ve uygulamasının öğretildiği mekanlar olduğunu söyledi.



Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği Programı'nın önemine değinen Toraman, "Bilgiyi doğru uygulayabilecek nitelikli insanların yetiştirilmesi gerekiyor. Bu yalnızca bir üniversitenin eğitim-öğretim faaliyeti olarak görülemez. Ülkenin ekonomisinin, toplumsal yapısının da desteklenmesi manasına geliyor." dedi.



- "Sürdürülebilir işleri tercih ediyoruz"



Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay da atölyenin açılışı dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Örnek gençler yetiştirmeye kendilerini adadıklarını belirten Okyay, şöyle devam etti:



"Sürdürülebilir olmayan hiçbir şeyin arkasında veya içinde Kale Grubu olarak olmak istemiyoruz. Sürdürülebilir, devamını getirebileceğimiz işleri tercih ediyoruz. Bu atölye de onlardan bir tanesi. Ülkeler değişiyor, Türkiye'de sanayi de yön değiştiriyor. Türkiye artık eskisi kadar bir üretim desenine de sahip değil. Yapay zekanın ya da içinde bulunduğumuz durumların etkisiyle sanayi son dönemlerde zorlanıyor ama Türkiye servis sektörüyle de ilerliyor. Grup olarak bizim hizmet sektöründe olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hizmet sektörünü daha yakından takip etmemiz ve ürünlerimizi müşteriyle doğru şekilde doğru formatta ve doğru bilgiyle buluşturmamız gerektiğini düşünüyorum."



Okyay, teknoloji ilerledikçe mesleklerin içeriğinin de değiştiğini, yeni becerilerin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade etti.



Zeynep Bodur Okyay, işine saygı duyan ve konuyu inşaat teknikeri seviyesinde bilen nitelikli gençler yetiştirmek istediklerini söyledi.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da 1,5 yıldır yoğun emek verdikleri projenin öğrencilere yönelik en somut ürününü hayata geçirmek için bir araya geldiklerini belirtti.



Bu yıl açılan programa 20 öğrenci kabul edildiğini dile getiren Erenoğlu, amaçlarının üniversitenin tüm bölümlerini sanayici ve iş insanlarının hedeflerine, özel sektörün beklentilerine göre şekillendirmek, kontenjan taleplerini de farklı ülkelerde olduğu gibi özel sektörün talebine göre almak olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Toraman, Okyay'a hediye takdim etti.



Daha sonra Toraman ve Bodur, beraberindekilerle kurdele keserek Dr. İbrahim Bodur Yenilikçi Yüzey Tasarımı ve Uygulama Atölyesinin açılışını yaptı.



Okyay, atölyede Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği Programı öğrencileriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.



Atölyenin açılışına, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Jülide İskenderoğlu, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

