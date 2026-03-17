        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soyuak, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

        Çanakkale'de iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan destan olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:

        "Çanakkale destanı, milletimizin azminin ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Gelibolu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu toprakların taşıdığı manevi değerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Bu topraklar, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın hatırasını taşımaktadır. Çanakkale ruhu birlik, dayanışma ve vatan sevgisiyle milletimizin hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev ise bu kutlu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır."

        Soyuak, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

