Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine ziyaretler sürüyor

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilere vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.

        Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri "TCG Heybeliada", "TCG Kınalıada" ve "TCG Ayvalık"a vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Vatandaşlar, açıkta demirli bulunan gemilere GESTAŞ A.Ş'ye ait feribotlar aracılığıyla ulaşıyor.

        Ziyaretçiler, görevliler tarafından gemilerin özellikleri ve donanımları hakkında bilgilendiriliyor.

        Ziyaretçilerden Deniz Çörekçi, gemileri çok beğendiklerini belirterek, "Ziyaretten dolayı çok memnun olduk. Çocuklarımızı gezdirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten sırf bu ziyaret için Edremit'ten geldik." dedi.

        Hasan Çörekçi ise "Güzel bir etkinlik çocukların gelişmesi için. Biz memnun olduk." diye konuştu.

        Ayça Artut da askerlerden gemi hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı geldik, gezdik. Asker abiler bize izin verdi, çok güzeldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Ziyarete açılan TCG Heybeliada misafirlerini mest etti
        Ziyarete açılan TCG Heybeliada misafirlerini mest etti
        Gelibolu'da sağlık personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Gelibolu'da sağlık personeline ilk yardım eğitimi verildi
        Gelibolu'da yaz öncesi kapsamlı "vektörle mücadele" çalışması
        Gelibolu'da yaz öncesi kapsamlı "vektörle mücadele" çalışması
        Birinci Dünya Savaşı'ndaki en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biri olan...
        Birinci Dünya Savaşı'ndaki en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biri olan...
        Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi
        Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi
        AK Partili Milletvekili Gider'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anm...
        AK Partili Milletvekili Gider'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anm...