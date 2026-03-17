        Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da sağlık personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Giriş: 17.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ÇANAKKALE(AA)- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Gelibolu Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Anıl Yalçın ile Eğitim Hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından verilen eğitimde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı.

        Program kapsamında katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, solunum ve kalp durmalarında yapılması gereken müdahaleler, yaralanma ve kazalarda ilk müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

