        "57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 5 gün önce Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

        Giriş: 17.03.2026 - 22:09 Güncelleme:
        "57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 5 gün önce Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Tekirdağ'dan yola çıkan gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla ilçeye geldi.

        Atatürk Caddesi'nden kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen ekip, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, çiçeklerle karşıladı.

        "Bayrak Yürüyüşü"nü 16. kez gerçekleştiren 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, Gelibolu'ya gelirken her zaman heyecanlı olduklarını söyledi.

        Cepheye geldiklerini düşünerek yürüdüklerini belirten Yılmaz, "Bayrağımızı, kutsalımızı, korumak zorundayız. 57. Alay, Çanakkale muharebelerinde bayrağını, toprağını korumak için şehit oldu. Bu ruhu taşımak için 5 gün süren bu mücadeleyi veriyoruz." dedi.

        73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Koru da 16 yıldır hiç aksatmadan yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Elimde Atamın portesiyle yürürken kendimi daha dinç hissediyorum. Gittiğim yerin maneviyatını ve kutsallığını bildiğimden sağlığım elverdiği sürece bu yürüyüşümü sürdüreceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı

        Tekirdağ'dan yola çıkan '57'nci Alay' korteji Gelibolu'ya ulaştı
        Ayvacık'ta 7 kaçak göçmen yakalandı
        Bozcaada'ya bayramda minibüs, otobüs, iş makinesi geçişi yasaklandı
        Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale şehitleri anısına 754 kilometre pedal çevirdiler
        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında