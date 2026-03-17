Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık'ın Kösedere mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Kıyı Gözetleme Aracı "Deniz-171"deki ekip, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

